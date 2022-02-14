РИАМО - 14 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов и членов областного правительства больше общаться с населением и оперативно реагировать на поступающие запросы, передает корреспондент РИАМО.

«Я хотел бы обратиться и к уважаемым главам (горокругов – ред.), и к членам правительства, и обратить внимание на обязательную работу на земле. По самым актуальным вопросам, сезонным проблемам», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что важно четко понимать, что беспокоит людей, и оперативно на это реагировать.

Ранее Воробьев отметил, что граждане должны получать государственные услуги без волокиты и проактивно.

Андрей Воробьев поручил не допускать задержек в выдаче льготных лекарств>>