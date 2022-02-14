РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 фев. Житея подмосковного Щелкова задержали по подозрению в краже мобильного телефона и денег у своего знакомого, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 47-летнего жителя Щелкова о том, что его знакомый, находясь у него в квартире на улице Комарова, после совместного распития спиртных напитков похитил мобильный телефон и денежные средства. Сумма ущерба составила более 16 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний ранее судимый местный житель.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».