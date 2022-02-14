РИАМО - 14 фев. Уборке снега с крыш домов и их очистке от наледи необходимо уделить особое внимание на территории Подмосковья в связи с оттепелью, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Эта неделя плюсовая, зима уходит. Это значит, что очистка кровель и уборка сосулек требуют особого внимания», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что на этой работе важно сделать акцент.

Ранее пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья сообщала, что в Московской области в рамках акции «Ледниковый период» были очищены от сосулек 14 860 кровель многоквартирных домов.

Контроль за работой по очистке кровель ведомство ведет ежедневно во всех городских округах Подмосковья. Специалисты проводят уборку по оперативным планам-графикам, которые разрабатываются совместно с управляющими компаниями и администрациями муниципальных образований.

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