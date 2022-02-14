РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. На территории подмосковного Красногорска с 7 по 14 февраля раскрыли 22 преступления, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка подполковник Александр Жидков.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.

«С 7 по 14 февраля в системе учета сообщений о происшествиях зарегистрировано 2109 сообщений. По системе-112 поступило 575 сообщений, из них о преступлениях – 11», – сказал Жидков.

Он также добавил, что за неделю в округе раскрыли 22 преступления из ранее совершенных.

«В территориальные подразделения полиции были доставлены 20 лиц, из них 15 – за административные правонарушения», – сказал Жидков.

За неделю в округе зарегистрировано 153 ДТП. Также за отчетный период было одно ложное сообщение о минировании. Из школы №6 эвакуировали 705 человек, здание обследовали с собаками. Информация не подтвердилась.

«11 февраля серьезные происшествия произошли с детьми. Погибла девочка 12 лет, жительница микрорайона Чернево-1. Кроме того, в вечернее время мы занимались поисками несовершеннолетнего. 12-летний подросток ушел из дома и только ночью был обнаружен у бабушки в Орехово-Зуеве», – добавил Жидков.

В заключение он отметил, что за неделю на территории округа прошло 10 спортивных мероприятий, в них приняли участие около 1,8 тыс. граждан. Нарушений не допущено.