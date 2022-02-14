РИАМО - 14 фев. За 5 лет на территории Московской области построили 20 надземных переходов через железнодорожные пути, сообщила заместитель председателя правительства региона Анна Кротова.

«За 5 лет в Московской области было построено 20 надземных переходов. Все это было сделано силами РЖД», - сказала Кротова на оперативном совещании губернатора Московской области с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

По ее словам, 5 переходов создали для соединения разделенных ж/д путями территорий в Солнечногорске, Красногорске, Мытищах. Еще 15 безопасных переходов появились в составе новых и реконструированных станций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить строящиеся ж/д переходы лифтами, а также делать их качественными и современными.

Строящиеся железнодорожные переходы в Подмосковье будут оборудованы лифтами>>