РИАМО - 14 фев. За 5 лет на территории Московской области построили 20 надземных переходов через железнодорожные пути, сообщила заместитель председателя правительства региона Анна Кротова.
По ее словам, 5 переходов создали для соединения разделенных ж/д путями территорий в Солнечногорске, Красногорске, Мытищах. Еще 15 безопасных переходов появились в составе новых и реконструированных станций.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить строящиеся ж/д переходы лифтами, а также делать их качественными и современными.
Строящиеся железнодорожные переходы в Подмосковье будут оборудованы лифтами>>
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