РИАМО - 14 фев. В Подмосковье наблюдается заметный спад волны коронавирусной инфекции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Заметный, радикальный спад в поликлиниках, в амбулаторном звене. Очень похоже, что очередная волна коронавируса уходит. Мы все надеемся, что больше и не придет», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

При этом губернатор отметил, что в данный момент «важно не расслабляться».

Ранее Воробьев сообщал, что в течение последних трех недель в Подмосковье наблюдалась запредельная нагрузка на амбулатории и поликлиники, но сейчас обращений становится меньше.

В Московской области за прошедшие сутки подтвердили 6398 новых случаев Covid-19, всего в регионе зафиксировали 896 840 случаев заболевания за время пандемии.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в регионе на текущий момент составляет 66,5%. Полностью от Covid-19 привились 4 928 520 человек. Одним компонентом вакцинировались 5 124 932 граждан.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>