РИАМО - 14 фев. В Подмосковье почти 3 млн человек получают льготы на услуги ЖКХ. Важно, чтобы их получение стало комфортным, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Льготы на ЖКХ касаются 2,7 млн человек. Задача - сделать их проактивными. Максимально легко и удобно должны жители получать эту льготу», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что для этого все управляющие компании должны зайти в единую информационную систему.

«Без глав (горокругов – ред.) успех в этом мероприятии невозможен», - заключил Воробьев.

В конце прошлого года в регионе утвердили тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье, до 1 июля платеж не изменится.

В 2021 году проводилась активная работа по модернизации коммунальной сферы Подмосковья. Были проведены мероприятия по переходу на единые тарифы, установлению льготных, объединению инфраструктуры на базе крупных поставщиков услуг и комплексного подхода к модернизации сетей. Все это позволило сдержать темпы роста тарифа на воду, тепло, стоки. В большинстве городских округов плата поменяется в пределах инфляции или будет заморожена. Для 100 тыс. человек тарифы снизятся.

Молодые ученые Подмосковья могут претендовать на льготное жилье и гранты