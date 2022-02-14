РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Жителям подмосковного Подольска до 4 мая необходимо предоставить декларацию о доходах, полученных в 2021 году. Об этом сообщили в Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области.

Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Заполнить декларацию также можно онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Обязанность представления декларации о доходах физических лиц возложена на индивидуальных предпринимателей, доходы которых облагаются в порядке, установленном главой 23 НК РФ; частных нотариусов; адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты; налоговых резидентов РФ, получивших доходы от источников, находящихся за пределами РФ.

Также подать декларацию по налогу на доходы физлиц за 2021 год обязаны граждане, получившие доходы: по договорам гражданско-правового характера, в том числе по договорам найма или договорам аренды любого имущества; от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения, а также имущественных прав (долей в уставном капитале организаций); в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и азартных игр; в денежной и натуральной форме (имущество, ценные бумаги, доли и паи).

Подать декларацию необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.

Предельный срок подачи декларации - 4 мая 2022 года, не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.