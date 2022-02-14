РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Опубликованы самые полезные Telegram‑чаты для жителей городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Чат «Мытищи. Здоровье» (https://t.me/joinchat/C7LuzBu5zBdHxLgWXPcJdQ) дает возможность оперативно получать информацию о записи к врачам, получении льготных лекарств, порядке посещения поликлиник, проведении тестирования на Covid-19. Там же жители могут сообщить о доступности и качестве медицины.

С помощью цифрового помощника контактного центра Подмосковья можно записаться на прием к врачу в поликлинику и вызвать специалиста на дом. Также помощник может записать на вакцинацию от коронавируса. Нужно найти бота в Telegram под именем «Денис Цифровой помощник КЦ МО» и нажать кнопку «запустить».

В чате «Социалка. Мытищи» (https://t.me/mitmsr) можно узнать о положенных мерах соцпомощи, пособиях и выплатах, их размерах, сроках зачисления. Не нужно идти в соцзащиту или в МФЦ, так как все уже есть в смартфоне. Чат работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.

Быть в курсе новостей социальной защиты населения Подмосковья жителям Мытищ позволяют Telegram-каналы «СоцLIFE Подмосковье» (https://t.me/soclifeMO) и «Активное долголетие в Подмосковье» (https://t.me/dolgoletieMO). Мытищинцы смогут оценить проведение мероприятий в рамках проекта с помощью чат-бота «Активное долголетие. Оцени проект (https://t.me/activnoe_dolgoletie_ocenka_bot).

АО «Мосэнергосбыт» (https://t.me/mes_telegram_bot) также запустило свой чат-бот, которому ежемесячно в период с 15 по 26 число можно сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии для формирования платежных документов. Можно еще узнать о способах оплаты, тарифах, балансе, выяснить причины долга.

Альтернативным источником получения информации о ходе региональной программы и нововведениях в сфере капитального ремонта является Telegram-канал Фонда капитального ремонта Московской области (https://t.me/FkrMosreg).

Волонтерский штаб «Мы рядом» принимает в свои ряды тех, кто готов помогать нуждающимся. Встречи новичков и опытных волонтеров проходят в Telegram-чате «#МыРядом Волонтеры Подмосковья» (https://t.me/joinchat/DxFO-h2D-LkZ7eEMo48vxQ).

Управление по физической культуре и спорту Мытищ создало Telegram-канал (https://t.me/sport_mytyshi), в котором сообщается о спортивных достижениях спортсменов, а также о предстоящих спортивных мероприятиях.

Для общения жителей был создан чат парков Мытищ (https://t.me/park_mitihi). В чат добавлены представители МБУ «Леспаркхоз» и МАУ «Спортсооружения».