РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 фев. Начало этой недели будет теплым и солнечным, осадков не прогнозируется, к середине недели погода приблизится к апрельской — воздух прогреется до +5 градусов, в связи с этим выход на лед водоемов в Щелкове станет крайне опасным, сообщается на сайте администрации городского округа.

Последние несколько дней в Подмосковье держится температура выше нуля. Это приводит к образованию проталин. Особую опасность таят в себе места, где раньше были проруби. Они не успевают затянуться, лед там слишком хрупкий. К тому же, такие участки можно не заметить под снегом и провалиться.

Спасатели рекомендуют жителям воздержаться от выхода на лед водоемов. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить на единый телефон службы спасения по номеру 112.