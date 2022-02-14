РИАМО - 14 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить строящиеся переходы через железную дорогу в регионе лифтами, а также делать их качественными и современными, передает корреспондент РИАМО.

«Качественные железнодорожные переходы важно строить особенно в тех местах, где этого ждут и требуют от нас жители», - заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что такие переходы построят в Химках, Люберцах, Истре, Раменском и других городах.

«Есть дальнейший запрос на строительство надземных переходов. Причем все они, я хотел бы обратить внимание, должны быть удобными. Удобные - это значит лифт», - пояснил губернатор.