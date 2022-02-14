РИАМО - 14 фев. В Подмосковье за 5 лет удалось снизить показатели смертности населения при переходе ж/д путей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что это особенно важно при вводе в эксплуатацию новых участков Московских центральных диаметров, которые повышают интенсивность железнодорожного сообщения в регионе.
Ранее пресс-служба областного Минтранса сообщала, что несанкционированный переход железнодорожных путей является самой распространенной причиной гибели людей. Наиболее действенной мерой предотвращения несчастных случаев на железной дороге является ликвидация народных троп и проведение профилактических рейдов.
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