РИАМО - 14 фев. В Подмосковье за 5 лет удалось снизить показатели смертности населения при переходе ж/д путей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За 5 лет нам удалось заметно снизить смертность от ДТП (на ж/д переездах - ред.). Мы планомерно занимаемся строительством надземных переходов», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что это особенно важно при вводе в эксплуатацию новых участков Московских центральных диаметров, которые повышают интенсивность железнодорожного сообщения в регионе.

Ранее пресс-служба областного Минтранса сообщала, что несанкционированный переход железнодорожных путей является самой распространенной причиной гибели людей. Наиболее действенной мерой предотвращения несчастных случаев на железной дороге является ликвидация народных троп и проведение профилактических рейдов.

Количество погибших в ДТП в 2021 году уменьшилось в Подмосковье>>