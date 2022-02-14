РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Свыше 2,3 тыс. раз выезжали бригады скорой помощи в подмосковном Красногорске за неделю по вызовам жителей, сообщил заведующий Красногорской подстанцией скорой помощи Виктор Нардит.

Глава муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«За прошедшую неделю выполнено 2 363 выезда, из них к детям – 514. Госпитализировано 700 пациентов», - сказал Нардит.

По его словам, 403 обращения были связаны с заболеванием Covid-19, 252 обратившимся потребовалась госпитализация.

«Мы видим положительную динамику, на 25% уменьшилось количество вызовов к пациентам с коронавирусной инфекцией. По общему количеству выездов мы за прошлую неделю вернулись к декабрьским показателям», - отметил Нардит.