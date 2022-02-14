РИАМО - 14 фев. Операторы Системы-112 получат прибавку к зарплате с марта в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С марта мы предусмотрим повышение заработной платы операторам (Системы -ред.) - 112», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что на этих специалистов сейчас легла очень большая нагрузка.

Звонить на номер «112» нужно, когда необходимо вызвать скорую помощь, если случилось ДТП, пожар. А также если произошло нарушение общественного порядка или ЧП.

Ранее глава региона сообщил, что с марта повысят зарплату в среднем на 15% водителям автобусов подмосковного перевозчика «Мострансавто».

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