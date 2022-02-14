РИАМО - 14 фев. Операторы Системы-112 получат прибавку к зарплате с марта в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что на этих специалистов сейчас легла очень большая нагрузка.
Звонить на номер «112» нужно, когда необходимо вызвать скорую помощь, если случилось ДТП, пожар. А также если произошло нарушение общественного порядка или ЧП.
Ранее глава региона сообщил, что с марта повысят зарплату в среднем на 15% водителям автобусов подмосковного перевозчика «Мострансавто».
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