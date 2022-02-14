РИАМО - 14 фев. Водители «Мострансавто» на территории Подмосковья получат прибавки к заработной плате в 5% с 1 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Знаю, что порядка 30 глав территорий встретились с водителями. Наша задача - <...> особое внимание уделять водителям. С 1 марта все водители «Мострансавто» получат надбавку 5%», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что еще 10% к зарплате водители могут получить в качестве стимулирующих выплат.

Такая прибавка будет зависеть от ряда факторов. Повышение до 10% - это стимулирующая выплата, которая зависит от загруженности водителя, качества выполнения его работы, особенностей обслуживаемого маршрута.

«Растут микрорайоны, все территории нуждаются в усилении подвижного состава. У нас будет больше автобусов, но важно, чтобы качество было на должном уровне», - уточнил губернатор.

Повышение зарплат на 5% в регионе было утверждено по предложению профсоюза работников, а также в соответствии с коллективным договором. Кроме того, решение обусловлено нехваткой водителей - в штате «Мострансавто» недобор, а еще часть сотрудников болеют.

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