РИАМО - 14 фев. Водители «Мострансавто» на территории Подмосковья получат прибавки к заработной плате в 5% с 1 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что еще 10% к зарплате водители могут получить в качестве стимулирующих выплат.
Такая прибавка будет зависеть от ряда факторов. Повышение до 10% - это стимулирующая выплата, которая зависит от загруженности водителя, качества выполнения его работы, особенностей обслуживаемого маршрута.
«Растут микрорайоны, все территории нуждаются в усилении подвижного состава. У нас будет больше автобусов, но важно, чтобы качество было на должном уровне», - уточнил губернатор.
Повышение зарплат на 5% в регионе было утверждено по предложению профсоюза работников, а также в соответствии с коллективным договором. Кроме того, решение обусловлено нехваткой водителей - в штате «Мострансавто» недобор, а еще часть сотрудников болеют.
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