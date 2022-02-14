РИАМО - 14 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предоставил новых исполняющих обязанности глав городского округа Подольск и городского округа Луховицы, передает корреспондент РИАМО.

«Дмитрий Вячеславович (Жариков - ред.), мы вас приветствуем, знаем вас. Вы большую работу проделали в Серпухове. Не сомневаюсь, что ваш опыт позволит порадовать, прежде всего, жителей и всех нас своими показателями», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что каждая территория в регионе имеет свою специфику.

«Также я хочу предоставить Сергея Александровича Тимохина, который возглавил Луховицы. Территория удаленная, важная для нас. <...> Очень надеюсь, что и ваш опыт позволит обеспечить перемены в этом округе», — заключил губернатор.

Дмитрия Жарикова назначили исполняющим обязанности главы Подольска с 10 февраля 2022 года.

Жариков родился 9 ноября 1975 года в поселке Заокский Тульской области. Имеет звание «Заслуженный юрист Московской области», награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ», знаком губернатора Московской области «За заслуги перед Московской областью» III степени, другими областными, муниципальными и ведомственными наградами.