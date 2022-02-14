РИАМО - 14 фев. Торговый центр площадью 11,2 тыс. кв. м в проезде Дежнева реконструируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин. В правила землепользования и застройки города внесут изменения в отношении территории по адресу: проезд Дежнева, владение 23А.

«По результатам внесения изменений в ПЗЗ инвестор сможет приступить к реконструкции здания, увеличив площадь объекта до 12 тыс. кв. метров», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что площадь ТЦ вырастет благодаря надстройке дополнительного этажа для размещения предприятия общепита.