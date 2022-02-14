РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. В городском округе Люберцы от коронавируса вакцинировались 253 860 человек, из них старше 60 лет – 59 370 человек, сообщил в понедельник на оперативном совещании главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Всего заболевших 43 189 человек, на стационарном лечении находятся 154 человека, на домашнем лечении – 12 019 человек. Выписано или находятся на долечивании дома 30 060 человек, умерло 956 человек», – сказал Семенцов.

За отчетный период поступило 440 обращений от жителей. Все обращения отработаны в регламентные сроки.

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