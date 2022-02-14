РИАМО - 14 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил бывшего главу городского округа Подольск Николая Пестова за работу, передает корреспондент РИАМО.

Пестов заявил о сложении своих полномочий в феврале. Исполняющим обязанности главы муниципалитета стал Дмитрий Жариков, который был первым замглавы администрации округа. Николай Пестов избран председателем совета депутатов Подольска.

«На прошлой неделе состоялся совет депутатов. Опытный глава Подольска Николай Игоревич Пестов, который был у руля муниципалитета 16 лет, возглавил совет депутатов. Хочу вас поблагодарить», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам губернатора, важно, что Пестов остался в команде.