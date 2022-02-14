РИАМО - 14 фев. Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях утром в понедельник на улице Шаболовка в Москве. Это привело к задержке трамваев, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водитель легковушки поехал по трамвайным путям, обособленным разметкой, где движение автомобилей запрещено. Там он столкнулся с другой машиной.

Из-за дорожной аварии были задержаны трамваи №№14, 26 и 47. Сейчас движение восстановлено.

Автомобилистам напомнили, что на обособленных путях установлены камеры, которые фиксируют нарушения ПДД.

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