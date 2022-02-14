РИАМО - 14 фев. Учителя лучших подмосковных школ получат дополнительные денежные выплаты в сентябре, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В сентябре за школьные парты прибудет на 40 тысяч учеников больше. Все школы, которые находятся в «зеленой» зоне, получат дополнительную выплату», — уточнил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По его словам, очень важно, чтобы школьники могли поступить в лучшие учебные заведения региона.

При этом 53 тысячи школьных учителей, 36 тысяч воспитателей в детских садах, 22 тысячи младших воспитателей уже начали получать дополнительные выплаты с января, подчеркнул губернатор.

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