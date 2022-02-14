РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. В настоящий момент в инфекционном отделении Красногорской горбольницы №2, перепрофилированном под «красную зону», проходят лечение 49 детей с коронавирусом, сообщила директор лечебного учреждения Елена Морозова.
Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.
«В стационаре с диагнозом Covid-19 сегодня находятся 49 детей, есть 8 свободных коек», - сказала Морозова.
Она добавила, что под наблюдением на дому находятся 2 720 пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию за минувшую неделю.
«Всего за истекшую неделю поступило 8 475 вызовов на дом. Дистанционно по номеру 122 обработано 9273 обращения», - отметила директор больницы.
По ее словам, в лечебном учреждении на минувшей недели работало 52 бригады неотложной помощи, что существенно ниже, чем неделей ранее, когда в пиковую нагрузку количество бригад увеличивали до 108.
«За неделю в подразделениях Красногорской горбольницы №2 вакцинацию от Covid-19 прошли 835 человек», - сказала Морозова.
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