РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. В настоящий момент в инфекционном отделении Красногорской горбольницы №2, перепрофилированном под «красную зону», проходят лечение 49 детей с коронавирусом, сообщила директор лечебного учреждения Елена Морозова.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.

«В стационаре с диагнозом Covid-19 сегодня находятся 49 детей, есть 8 свободных коек», - сказала Морозова.

Она добавила, что под наблюдением на дому находятся 2 720 пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию за минувшую неделю.

«Всего за истекшую неделю поступило 8 475 вызовов на дом. Дистанционно по номеру 122 обработано 9273 обращения», - отметила директор больницы.

По ее словам, в лечебном учреждении на минувшей недели работало 52 бригады неотложной помощи, что существенно ниже, чем неделей ранее, когда в пиковую нагрузку количество бригад увеличивали до 108.

«За неделю в подразделениях Красногорской горбольницы №2 вакцинацию от Covid-19 прошли 835 человек», - сказала Морозова.

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