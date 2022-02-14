РИАМО - 14 фев. Граждане должны получать государственные услуги без волокиты и проактивно в Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Также я хочу коснуться социальной поддержки, которую мы реализуем в нашем Подмосковье. Сегодня мы коснемся льгот уже в разрезе оплаты коммуналки. Задача - в этом году мы должны предоставлять ее проактивно», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что это значит, что человеку ничего не нужно делать самому.

«Не должно быть волокиты и промедлений», - подчеркнул губернатор.

Подать заявку на компенсацию аренды жилья врачи Подмосковья могут на портале Госуслуг>>