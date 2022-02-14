РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. С 7 по 13 февраля в ЕДДС-112 Люберец поступило более 12,6 тыс. обращений от жителей, сообщил руководитель службы Виталий Богданов в понедельник на оперативном совещании.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 городского округа поступило 12 629 обращений. Из них 619 – на горячую линию администрации и 12 010 – по единому номеру 112», – сказал Богданов.

На телефон горячей линии администрации поступило 32 обращения по работе жилищно-коммунального комплекса, 16 – по содержанию дорог и тротуаров, 4 – по благоустройству территории, по 3 обращения связаны с нарушением тишины, а также бездомными животными. По вопросам экологии поступило 2 обращения.

В службу 112 поступило 6 125 обращений по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 2 122 – полиции и ГИБДД, 60 обращений связаны с вызовами пожарных и спасателей, 84 – аварийно-газовой службы.