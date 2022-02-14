Найти свою «половинку» — задача не из легких. Некоторые свидания быстро забываются, но иногда происходят такие, которые хочется забыть, но не выйдет. Обозреватель РИАМО собрал истории самых неудачных свиданий.

Дарья, 31 год:

«Этот мальчик сам написал мне в Instagram. Мы не были знакомы лично, но знали друг друга заочно, так как оба из одной тусовки: увлекаемся бегом, виделись на соревнованиях. Никаких эмоций он у меня не вызывал, но я его запомнила. И вдруг он мне написал: «Привет! Пойдем гулять?».

В парке, где мы встретились, есть один очень живописный холм, оттуда видно всю Москву. Мой кавалер сразу же захотел туда подняться. Я была уверена, что им движет желание постоять с девушкой в красивом месте, но, когда мы поднялись на холм, мой новый друг протянул мне телефон и сказал: «Сфоткай меня!». На этих фото должен был быть только он и красивая Москва за его сильной спиной.

Из-за страсти к фотографированию я засомневалась, что мой новый знакомый действительно адекватный. Но решила простить красавчику минутку самолюбования.

Я думала, что сделаю пару кадров, но фотосессия затянулась на полчаса. Мой кавалер принимал разные позы, подчеркивающие его мужественность. Потом парень придирчиво рассмотрел фотографии, приближая каждый кадр, и решил, что мог бы получиться еще лучше. Еще мужественнее и брутальнее. И потребовал сфотографировать его снова.

Мне тут же захотелось закончить свидание, но день был такой ясный и летний, его стоило провести в парке, и я осталась.

Парень попросил меня снять stories. Весь Instagram должен был узнать, как классно он проводит свой день. Как бежит, как идет, как подпрыгивает и словно зависает в воздухе.

За этим увлекательным занятием я провела час своей жизни. И решила — теперь уж точно пора валить. Мы как раз обошли весь парк, вернулись ко входу и стали прощаться.

Когда мой новый знакомый узнал, что я не хочу продолжать общение, он очень удивился: парень думал, что свидание прошло успешно. Он потом мне еще много раз писал, делал комплименты, хотел встретиться. Однажды я согласилась и предложила встретиться в 16:00. На что парень ответил: «В 16:00 я не успею — иду в спа на массаж».

Моя подруга сказала, что он не псих и не придурок, а просто гедонист. Нужно учиться любить жизнь так же, как любит ее он».

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Анастасия, 31 год:

«После короткой переписки в Tinder парень предложил встретиться в центре. Оказалось, что он на сантиметров 30 ниже, чем писал в профиле. Предложил дойти до «Кофемании». Она была далеко, я предложила сходить в другое место, но он настоял на своем.

Пока мы шли в кафе, я поняла, что он был весьма противоречив в своих взглядах и вкусах. Когда мы пришли на место, «Кофемании» там не оказалось. Сели в какой-то забегаловке, пили кофе, и это был самый невкусный кофе в моей жизни.

Я молила Вселенную, чтобы это свидание скорее закончилось, и она меня услышала. Спустя минут 20 к нашему столику подошла очень удивленная девушка. Парень стал что-то ей объяснять, начал извиняться, побежал за ней. Затем вернулся ко мне и сказал: «Извини, это моя девушка!».

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Дарья, 31 год:

«До лета оставалось меньше месяца, а я за долгую зиму успела прилично набрать вес. Я села на кетодиету, на которой нельзя есть углеводы: не то что хлеб оказывается под запретом, но даже фрукты.

Как раз в этот момент у меня завязалась бурная переписка в Tinder с чрезвычайно милым парнем. Договорились с ним о встрече у метро, а рядом был только «Макдоналдс». Мы не придумали ничего лучше, чем зайти туда.

Парень и в жизни оказался умным, интересным, классно шутил. В кафе я заняла столик, а он пошел на кассу. Вернулся он с огромным подносом еды и сказал: «Тебе я взял американо, я же помню, что ты на диете!». Он ждал похвалы и, в общем-то, он все сделал правильно. Но чем больше он ел, тем больше меня бесил.

Пока он ел картошку, макая ее в соус, его шутки перестали казаться мне такими смешными. Когда он закончил с чизбургером, я решила, что и сам он не такой уж симпатичный и интересный. Когда он ел макфлури, я уже его ненавидела.

Когда мы разошлись, я удалила его из всех мессенджеров. Бедный парень так и не узнал, что у нас ничего не сложилось из-за макфлури».

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Инна, 19 лет:

«Познакомились с ним в универе, он позвал гулять. Все свидание он рассказывал про конспирологию, манипуляции, а в конце выдал: «Я тебя тоже обманул! А ты и не заметила. Я не тот, за кого себя выдаю. Я не студент!».

Сказал он это с таким выражением лица, будто он профессор Мориарти, а вся моя жизнь сейчас перевернется с ног на голову. Но я решила не выяснять, в чем там дело. Мы разошлись, и больше на его сообщения я не отвечала: он писал мне и разговаривал сам с собой».

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Ксения, 31 год:

«Он подошел ко мне на улице и сказал, что у меня очень классные туфли. Я в этот момент шла со стройки (готовила материал про застройщика), и моя обувь была вся в комках глины. Мы разговорились о литературе. Он оказался весь такой интеллектуал, и мне это понравилось. Оказалось, что парень живет в соседнем со мной доме. Пригласил на чай. Через несколько дней состоялось наше свидание.

Жилище «литератора» оказалось хибарой с деревянным полом, краска на котором явно помнит еще Хрущева. Сам хозяин встретил меня какой-то цитатой классика про благородную бедность. Затем, закурив, начал варить кофе на газовой гарелке, попутно понося «псевдоинтеллектуалов», которые читают «Мастера и Маргариту».

Он, мол, не такой. Мы с ним не такие. Читаем более сложную литературу и можем оценить всю глубину прозы Сорокина.

Мы обсудили всю школьную программу, и я засобиралась домой. Но такого сюжетного поворота мой друг явно не ожидал. Оказалось, что разговоров ему мало, и он решил действовать. Сказал, что у меня красивые лодыжки (он считал, что делать комплименты глазам — банально).

Горе-мачо попытался сорвать с меня кофту, сказав: «Девушкам же нравится напористость?». Но у него ничего не вышло. Когда я уходила, он взвизгнул: «Я хочу отношений!». Но я только прибавила шагу».

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Мария, 25 лет:

«Думаю, у каждой женщины есть красивый комплект белья, который греет ей душу, пока лежит в комоде. У меня были шелковые трусы на завязочках, которые я никуда не надевала. Но в один прекрасный день в мою крашеную голову пришла мысль, что я должна надеть их на свидание, чтобы почувствовать себя увереннее и сексуальнее!

Мы шли с моим кавалером, мило болтали, и тут мои трусы начали развязываться. В итоге они упали с меня прямо на асфальт. Выражение лица моего спутника в этот момент было бесценным.

Знаете, что я сделала? Просто выкинула трусы в урну, воскликнув: «Ой!». Ну а что мне оставалось?».

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Ксения, 31 год:

«Переписывалась с парнем, и он казался вполне адекватным. В один прекрасный день он позвонил мне и сказал: «У меня для тебя сюрприз. Если ты свободна, говори, куда заехать».

Было уже около полуночи. Я была молода и безрассудна, мне захотелось приключений. Сюрпризом оказался ночной сеанс в кино — мы смотрели ужастик. Фильм оказался настолько нелепым, что я не боялась весь сеанс, а смеялась.

Парень пришел на свидание налегке, без сумки — только с телефоном и кошельком в кармане. В середине фильма он спросил меня, не проголодалась ли я, и протянул мне непонятно откуда взявшуюся связку бананов.

А я и правда хотела есть. Взяла банан, изо всех сил изображая, что ни капельки не удивлена. Но лучше бы я этого не делала! Парень забыл про фильм и не отводил от меня взгляда. Каждая моя попытка откусить банан вызывала у него восторженные вздохи.

У нас ничего не вышло, но бананы на людях я больше не ем».

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Диана (имя героя изменено):

«Пришла я как-то домой с работы, собиралась ложиться спать, но в дверь позвонили. Снаружи стоял какой-то мужик. Так как где-то сверху играла музыка, я решила открыть, чтобы объяснить, что шумно не у меня.

Мужчина был не самой приятной наружности и явно нетрезвый. Спросил, можно ли войти, и в ответ я захлопнула дверь. Но он не ушел и не перестал трезвонить! Натянув самое разъяренное выражение лица, я снова ему открыла, намереваясь вызвать полицию.

А он сказал: «Вы выслушайте меня! Ничего плохого я не хочу! Просто я живу в доме напротив и постоянно вижу вас в окне. Знаю, что вы живете одна, каждый день рано уходите и поздно возвращаетесь. А вчера вы пили пиво с друзьями. Я тоже холостой, но у меня есть ребенок. Вы вот сейчас пришли домой, взмахнули волосами, и я пришел знакомиться».

Я обалдела от такого визита на ночь глядя. А мужчина продолжил: «Вы же тоже всегда смотрите в мое окно! Я знаю, что вы меня высматриваете!».

На мое замечание, что подоконник — единственное место, где нормально ловит сеть, мужчина ответил предложением подвезти меня с утра на работу. Я отказалась.

Сосед не растерялся и ответил: «Наверное, у вас только что сложные отношения закончились, раз вы всех нормальных мужиков посылаете».