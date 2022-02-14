РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Мобильный пункт вакцинации в гипермаркете «Глобус» Подольска продолжит свою работу до 20 февраля с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также сделать прививку горожане смогут еще в одном мобильном пункте, который находится в помещении общественной палаты (ул. Кирова, 4) - 15, 16 и 18 февраля с 12:00 до 15:00.

Стационарные пункты вакцинации будут работать с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая субботу и воскресенье в ОСП № 1 (ул. Кирова, д. 27), ОСП № 2 (ул. Батырева, д. 7), ОСП № 3 (ул. Бородинская, д. 22), ОСП № 4 (б-р 65-летия Победы, д. 10), ОСП № 5 (мкн. Климовск, пр-т 50-летия Октября, д. 21), ОСП № 6 (мкн. Климовск, Больничный пр-д, д. 1), ОСП № 7 (мкн. Львовский, Больничный пр-д, д. 4а).

С 8:00 до 16:00 ежедневно можно сделать прививку во взрослой поликлинике на ул. Ленинградской, д. 9, а с 8:00 до 14:00 с понедельника по пятницу - в амбулатории поселка Быково на ул. Школьной, д. 6.

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