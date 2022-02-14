РИАМО - 14 фев. Власти Подмосковья должны быть крайне внимательными к малому и среднему бизнесу, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что экономика региона развивается.
«За январь наши собственные доходы оправдывают наши самые смелые ожидания. У нас рост порядка 30%. Для того, чтобы он в течение года был заметным, существенным, каждому из нас, как и прежде, надо обращать внимание на работу предприятий малого и среднего бизнеса, уделять ему самое серьезное внимание», - заключил Воробьев.
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