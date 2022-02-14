РИАМО - 14 фев. Власти Подмосковья должны быть крайне внимательными к малому и среднему бизнесу, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На прошлой неделе Центральный банк поднял ставку (ключевую до 9,5% годовых – ред.). Все это говорит о том, что мы должны крайне внимательно и профессионально относиться к тем предприятия, среднему и малому бизнесу, которые работают у нас - в Подмосковье», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что экономика региона развивается.

«За январь наши собственные доходы оправдывают наши самые смелые ожидания. У нас рост порядка 30%. Для того, чтобы он в течение года был заметным, существенным, каждому из нас, как и прежде, надо обращать внимание на работу предприятий малого и среднего бизнеса, уделять ему самое серьезное внимание», - заключил Воробьев.

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