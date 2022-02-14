РИАМО - 14 фев. В столице за прошедшие сутки скончались 82 человека с Covid-19, с начала пандемии в городе умерли 40 102 человека с диагностированным коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 9616 случаев инфицирования, вылечились от Covid-19 еще 28 915 человек. С начала пандемии в столице выявили 2 613 492 случая коронавируса, выздоровели после лечения 2 214 046 человек.

Коллективный иммунитет в городе составляет 59,5%. Первым компонентом вакцины прививку от Covid-19 сделали 7 199 585 человек. Полностью вакцинацию прошли 6 803 415 человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что распространение омикрон-штамма коронавируса привело к беспрецедентной нагрузке на систему здравоохранения, однако Москва справляется с этим вызовом.

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