РИАМО - 14 фев. Готовность монолитных конструкций станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро в настоящий момент составляет 70%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сейчас монолитные работы ведутся на платформенной части станции, готовность платформы оценивается вполовину. Продолжается возведение монолитных конструкций во втором вестибюле. Строители также приступили к отделочным работам, в частности к отделке путевой стены. В ближайшее время начнется монтаж инженерных систем», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Монолитные работы по возведению первого вестибюля уже полностью закончились, добавил глава Стройкомплекса.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что параллельно с возведением станции «Лианозово» идет сооружение 2-х подземных переходов для пешеходов: к одноименной платформе МЦД-1 и через Дмитровское шоссе.

«Выемка грунта в зоне строительства перехода к МЦД-1 сейчас полностью завершена в 2-х котлованах из 3-х. Разработка грунта в оставшемся котловане начнется после бетонирования основных конструкций второго вестибюля станции, там ведутся монолитные работы», — сказал Кравцов.

Он подчеркнул, что в зоне строительства перехода через Дмитровское шоссе один из двух запланированных котлованов уже разработан и забетонирован. При этом разработка второго котлована стартует уже скоро.

На строящемся участке продления Люблинско-Дмитровской помимо «Лианозово» появятся еще 2 станции: «Яхромская» и «Физтех». Их открытие улучшит транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный. После ввода станция в эксплуатацию жители смогут сэкономить до 20 минут при поездках.

Также продление «салатовой» ветки разгрузит Дмитровское шоссе и северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий столичной подземки.