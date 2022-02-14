РИАМО - 14 фев. В Московской области за минувшие сутки в больницы были доставлены 479 человек с коронавирусом, что на 22,87% меньше показателя предыдущего дня (621), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Подмосковье зафиксировали 6398 случаев заболевания, выздоровели 8163 человека, умерли 36 Covid-пациентов.

С начала пандемии в регионе подтвердили 896 840 случаев коронавируса, врачи вылечили 724 673 человека, скончались 13 840 пациентов.

Жителям Подмосковья напомнили, что победить коронавирус можно с помощью вакцинации. Сделать прививку можно одним из отечественных препаратов в поликлиниках и выездных пунктах. Процедуру проводят бесплатно.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>