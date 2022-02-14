РИАМО - 14 фев. В столице выдано разрешение на возведение малого тренировочного футбольного поля и других объектов на территории стадиона «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство малого тренировочного футбольного поля и комплекса объектов в рамках второго этапа реконструкции стадиона «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова на юге Москвы», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что возведение данных сооружений общей площадью 1,5 тыс. кв. м будет вестись за счет средств инвестора. Среди объектов на стадионе: пешеходный контрольно-пропускной пункт, здание раздевалки с кассами и камерой хранения.

«Здания будут выполнены в общей стилистике и цветовой символике футбольного клуба «Торпедо» и дополнят архитектуру будущей центральной арены и построенного ФОКа. Одноэтажное здание пешеходного КПП оборудуют билетно-пропускной системой, обеспечивающей безопасность стадиона в период проведения мероприятий», – добавил вице-мэр.

По его словам, в двухэтажном центре аккредитации на стадионе «Торпедо» появятся 2 зала для аккредитации гостей, переговорные и иные помещения.

Бочкарев отметил, что в одноэтажном блоке помещений с кассами также сделают камеру хранения, тренерскую, зону отдыха и 2 раздевалки. Малое тренировочное поле на стадионе будет застелено искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro.

Контроль за работами

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что по данному проекту на стадионе обеспечивается полностью безбарьерная среда для маломобильных посетителей. Благоустройство прилегающей к спортобъекту территории предусматривает озеленение, установку малых архитектурных форм и организацию специального освещения.

«Комитет уделяет особое внимание качеству работ на объектах с массовым пребыванием людей. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок. На всех этапах строительства и реконструкции специалисты Центра экспертиз выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ», – добавил Войстратенко.

По его словам, Мосгосстройнадзор установит контроль за соблюдением рабочими противоэпидемических требований по коронавирусу.

Современные стандарты

На прошлой неделе мэр города Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо».

«В районе Симоновской набережной на месте промышленных территорий развивается большое строительство. По сути дела, это продолжение реконструкции территории ЗИЛ. Здесь строятся жилой район, объекты соцкультбыта – поликлиники, школы, детские сады – и большой спортивный кластер, ядром которого будет стадион им. Стрельцова, знаменитый на всю страну и на весь мир», – сказал градоначальник.

Он добавил, что стадион будет сделан по современным стандартам. На спортобъекте увеличат трибунное пространство: вырастет число мест на трибунах. Также данный стадион будет по-прежнему служить спортсменам мегаполиса.