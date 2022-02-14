РИАМО - 14 фев. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в личном турнире на ОИ-2022 в Пекине. Об этом пишет Газета.ru.
«Это единственно правильное решение. Я абсолютно счастлива, очень ждала эту новость и ни о чем другом думать не могла. Слава богу!» — сказала Бестемьянова.
Она выразила надежду, что фигуристка в силу своего юного возраста (Камиле 15 лет - ред.) «не воспримет ситуацию так серьезно, как мог бы воспринять человек более взрослый».
Аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме выявила запрещенное вещество в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года. В анализах был обнаружен препарат триметазидин.
Ранее СAS постановил, что Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Российская спортсменка выступит 15 февраля в короткой программе личного турнира под номер 26.
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