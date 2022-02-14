РИАМО - 14 фев. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в личном турнире на ОИ-2022 в Пекине. Об этом пишет Газета.ru.

«Это единственно правильное решение. Я абсолютно счастлива, очень ждала эту новость и ни о чем другом думать не могла. Слава богу!» — сказала Бестемьянова.

Она выразила надежду, что фигуристка в силу своего юного возраста (Камиле 15 лет - ред.) «не воспримет ситуацию так серьезно, как мог бы воспринять человек более взрослый».

«Верю, что ее это только закалит. В любом случае, то, что сейчас происходило для нее способствует популярности. Если раньше о ней знал весь мир фигурного катания, то сейчас каждый человек на планете, который хоть чуть-чуть интересуется спортом, знает, кто такая Камила Валиева», — отметила Бестемьянова.

Аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме выявила запрещенное вещество в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года. В анализах был обнаружен препарат триметазидин.

Ранее СAS постановил, что Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Российская спортсменка выступит 15 февраля в короткой программе личного турнира под номер 26.

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