РИАМО - 14 фев. Жители 4 пятиэтажек на улице Героев-Панфиловцев в Северном Тушине выбрали новые квартиры по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этих домах живут 968 человек из 356 семей. Они переселятся в новостройку на улице Вилиса Лациса.

«Равнозначные квартиры в этой новостройке департамент городского имущества предложил жителям пятиэтажек в конце декабря 2021 года. За это время 869 москвичей выбрали новое жилье для переезда», — сказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Он добавил, что остальные жильцы старых домов продолжают осматривать предложенные квартиры.

В августе 2017 года в столице утвердили программу реновации, благодаря которой около 1 млн москвичей смогут улучшить жилищные условия. Для ее реализации подобрали 534 стартовые площадки. ​