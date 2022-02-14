РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. За минувшую неделю с территории горокруга Люберцы вывезли и отправили на переработку более 29,2 тыс. кубометров мусора, сообщила руководитель регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» по округу Наталья Безсонов на еженедельном оперативном совещании.

«С 7 по 13 февраля регоператором вывезено и отправлено для последующей сортировки и переработки на КПО «Восток» 29 246 кубометров отходов, из них 2 835 кубометров – сухих отходов РСО», – сказала Безсонова.

За неделю поступило 10 обращений от жителей.