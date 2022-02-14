РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. За прошедшую неделю по вопросам содержания парков жители Люберец обратились четыре раза, сообщил на еженедельном оперативном совещании директор МУ «Парки культуры и отдыха» Алексей Орлов.
Тематика поступивших обращений касалась комплексного благоустройства парков, содержания территорий и устранения граффити.
За неделю в Наташинском парке отремонтировали ограждение, устранили граффити, очистили санитарные зоны, собрали и вывезли мусор.
По словам Орлова, за отчетный период в парках округа провели 14 культурно-массовых мероприятий, на текущей неделе запланировано 15 мероприятий.
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