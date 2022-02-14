«С 7 по 13 февраля поступило четыре обращения, из них по системе МСЭД – одно обращение, по системе ЕЦУР – три обращения», – сказал Орлов.«С 7 по 13 февраля поступило четыре обращения, из них по системе МСЭД – одно обращение, по системе ЕЦУР – три обращения», – сказал Орлов.