РИАМО - 14 фев. За минувшие сутки в больницы РФ был отправлен 10 451 человек с подтвержденным коронавиурсом. Это на 17,4% меньше, чем днем ранее (12 653), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки было выявлено 180 456 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 97 185 человек, скончались 683 пациента.

Показатель заболеваемости Covid-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 907,64 и возрос на 18,8% по сравнению с предыдущей неделей.

Новая волна коронавируса началась в стране в середине января. Это связано с мутацией штамма омикрон. Этот штамм гораздо заразнее, но переносится пациентами легче.

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