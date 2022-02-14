РИАМО - 14 фев. В Москве утилизировали первый автомобиль, вывезенный с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, утилизация отходов стала частью современной экономики, а столичная промышленная компания может перерабатывать любые типы автомобилей.

«Экологичная утилизация отходов и старой техники становится неотъемлемой частью экономики. Например, в производстве автомобилей используются пластмасса и полипропилен, которые хорошо поддаются переработке и используются повторно как в промышленном производстве, так и в изготовлении бытовых товаров. Столичная промышленная компания в 2021 году утилизировала порядка 600 автомобилей. Технологические мощности завода позволяют перерабатывать не только автомобили на топливе, но и гибридные и электрокары», – отметил заммэра.

Ранее о том, что у москвичей есть возможность утилизировать автомобиль с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей», написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.

В электронном сервисе «Вывоз ненужных вещей» любой житель столицы может оставить заявку на бесплатную утилизацию своего автомобиля, а также крупной бытовой техники и металлических предметов. В ней необходимо указать адрес и удобное время, выбрать категорию «Металлические изделия» и объект «Автомобиль», а затем отметить количество объектов для вывоза. Партнеры сервиса вывезут автомобиль после проверки документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, сервис вывоза ненужных вещей помогает горожанам решить конкретную задачу — избавиться от металлических предметов и бытовой техники, которые уже не используются. Возможность правильно утилизировать накопившийся хлам формирует у горожан привычку осознанного потребления. За время работы сервиса специалисты уже вывезли на переработку больше 160 тонн вторсырья. Возможность утилизировать автомобиль с помощью сервиса на mos.ru появилась осенью прошлого года, сегодня зарегистрировано более 100 заявок от горожан.

Машины перерабатывают на производственной площадке столичной компании.

«По окончании процесса владелец получит свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства. Так, в конце января на предприятие был доставлен «Крайслер» LHS 1994 года выпуска. После завершения утилизации его владелец получил соответствующий документ, и теперь он может снять авто с регистрационного учета. Транспортный налог начисляться больше не будет», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Работу сервиса «Вывоз ненужных вещей» координируют ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий города Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.