РИАМО - 14 фев. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 8 163 пациента, с начала пандемии в области выздоровели 724 673 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в области выявили 6 398 случаев заражения, умерли 36 Covid-пациентов. С начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 896 840 случаев коронавируса, скончались 13 840 заболевших.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева напомнила, что распространение штамма инфекции омикрон продолжается, а переносчиком вируса может быть любой человек. Она рекомендовала при любом недомогании проверяться с помощью экспресс-тестов на Covid-19.

Лучшим способом защиты от коронавируса является вакцинация. Прививки делают бесплатно. Выбрать можно одну из российских вакцин.

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