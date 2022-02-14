РИАМО - 14 фев. В Московской области за прошедшие сутки подтвердили 6398 новых случаев Covid-19, всего в регионе зафиксировали 896 840 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона не планируют ужесточать ограничения по Covid-19.

Также в Подмосковье наблюдается серьезная нагрузка на врачей в медучреждениях из-за волны штамма коронавируса омикрон. Эта мутация наиболее заразна, но реже приводит к тяжелым последствиям.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Московской области составляет 66,5%. Полностью от Covid-19 привились 4 928 520 человек. Одним компонентом вакцинировались 5 124 932 человека.

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