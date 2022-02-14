РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. С 7 по 13 февраля с городских дорог на территории горокруга Люберцы было вывезено порядка 10 тыс. кубометров снега, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За отчетный период вывезено и утилизировано порядка 10 тыс. метров кубических снега и 105 метров кубических мусора», - сказал Сорокин.

По его словам, в работах по содержанию автодорог было задействовано 132 дорожных рабочих и 107 единиц техники.