РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Свыше 1,5 тыс. человек посетили фан-зону Олимпиады в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска за минувшие выходные, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Болельщики из Красногорска, Королева, Реутова, Одинцова и других муниципалитетов региона поддерживали спортсменов вместе в формате телемоста.

Приятным сюрпризом для любителей спорта стало присутствие именитых спортсменов – фан-зону в Красногорске посетили двукратная олимпийская чемпионка, биатлонистка Светлана Ишмуратова и баскетболист Виктор Кейру.

Фан-зона представляет собой большое живое пространство, куда можно прийти не только поболеть, но и поучаствовать в мастер-классах по зимним видам спорта, узнать свежие спортивные новости из Пекина, а также насладиться повторами лучших моментов на большом экране.

Фан-зона работает ежедневно с 10:00 до 19:00 с 5 по 20 февраля.

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