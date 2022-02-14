РИАМО - 14 фев. В столице от Covid-19 вылечились еще 28 915 пациентов, с начала пандемии выздоровели после коронавируса 2 214 046 человек, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городе выявили 9 616 случаев инфицирования, с начала пандемии выявили 2 613 492 случая Covid-19.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал, что с понедельника поликлиники в городе начнут постепенно наращивать объемы оказания плановой медицинской помощи.

Вирусолог, профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее спрогнозировал, что распространение коронавируса закончится к лету. В то же время инфекция не исчезнет совсем.

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