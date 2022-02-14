РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. С 7 по 13 февраля в городском округе Люберцы на штрафстоянку отправили 92 автомобиля, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Привлечено к административной ответственности 149 водителей. Общая сумма штрафов составила 751 тыс. рублей», - сказал Сорокин.

Также в соцсети администрации округа и систему «Добродел» за неделю поступило 50 обращений от жителей.