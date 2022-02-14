РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. С 7 по 13 февраля с региональных дорог на территории городского округа Люберцы собрали и вывезли более 3 тыс. кубометров снега, сообщил начальник отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

«За отчетный период вывезено и утилизировано мусора 197 метров кубических, снега вывезено более 3 тыс. кубометров», - сказал Крупенин.

В рамках содержания дорог проводились уборка остановочных павильонов, ежедневно убирали урны, также коммунальщики сгребали снег с проезжей части, продолжаются работы по вывозу снега, очищали и обрабатывали тротуары и дороги. Всего задействовали 47 рабочих и 37 единиц спецтехники.