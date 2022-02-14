РИАМО - 14 фев. В столице за сутки выявили 9 616 случаев Covid-19, с начала пандемии в городе зафиксировали 2 613 492 случая коронавируса, сообщает московский оперштаб.

Коллективный иммунитет в столице составляет 59,5%. Первым компонентом вакцины от инфекции привились 7 199 585 человек, полностью вакцинацию прошли 6 803 415 человек.

С конца января горожане с симптомами ОРВИ могут записаться к дежурному врачу через интернет, этой возможностью воспользовался каждый третий заболевший. В мегаполисе наблюдается большая нагрузка на амбулаторное звено из-за распространения штамма коронавируса омикрон.

Записаться на прием ко врачу можно на сайте https://emias.info, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».