РИАМО - 14 фев. За минувшие сутки в России скончались 683 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии умер 340 931 человек с Covid-19, сообщает федеральный оперштаб.

В столице за сутки скончались 82 Covid-пациента, в Санкт-Петербурге – 70, в Московской области – 36.

Всего в РФ за сутки вылечились от инфекции еще 97 185 человек. С начала пандемии в стране выздоровели после коронавируса 11 333 044 человека.

Врачи напоминают, что лучшим и самым надежным способом избежать заражения является вакцинация и своевременная ревакцинация. Привиться можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Ранее главврач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова рассказала, что восстановиться после перенесенного коронавируса можно с помощью здорового питания, полноценного сна, дыхательной гимнастики и лечебной физкультуры.

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