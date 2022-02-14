РИАМО - 14 фев. Суд признал законным арест главврача больницы столичного СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко. Фигурант дела о взятках и превышении полномочий останется под стражей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Главный врач больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кравченко был задержан 18 января 2022 года по подозрению в получении взятки.
По данным следствия, Кравченко получал деньги за принятие незаконных решений о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и арестованных после медосвидетельствования. Из-за действий медика от наказания и содержания под стражей были освобождены 8 человек.
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