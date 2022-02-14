РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Новую секцию по спортивному лазертагу открыли в школе №33 подмосковного Подольска, сообщается в группе «Клуб «Полигон 50» Лазертаг в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

В школе №33 Подольска новая секция открылась 12 февраля. Занятия будут проходить по следующему расписанию: вторник - с 19:30 до 21:00 и суббота - с 14:00 до 15:30.

На тренировках ребята будут укреплять свое тело и дух, научатся ответственности и командной работе, а самое главное - найдут себе достойное увлечение и новых настоящих друзей. Записаться школьники могут по телефону: 8(903)019-93-07.