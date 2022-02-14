РИАМО - 14 фев. За минувшие сутки на территории России выявили 180 456 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 14 313 965 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых выявленных случаев заболевания зафиксировали в Санкт-Петербурге — 11 384. В Москве выявили 9616, в Московской области — 6398.

Очередная волна коронавируса началась в России в середине января. За это время многократно были побиты суточные рекорды по числу выявленных случаев инфицирования. Такая ситуация складывается из-за распространения омикрон-штамма, который является более заразным.

Основная нагрузка сейчас приходится на амбулаторное звено здравоохранения России. Сохранить свое здоровье и избежать заражения коронавирусом можно с помощью вакцинации.

Кампания по вакцинации продолжается в России. Привиться можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.