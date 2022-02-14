За последние сто лет мировой кинематограф выдал такое огромное количество романтических фильмов, что смотреть их можно не только 14 февраля, но также и все остальные 364 вечера в году. Конечно, у каждого человека есть собственное представление о том, как должны выглядеть любовь и романтика. РИАМО предлагает подборку фильмов на любой вкус, которые создадут романтическое настроение в День святого Валентина или помогут скрасить одинокий вечер.

«Бриолин»

Вам понравится, если вы любите мюзиклы, 70-е и Джона Траволту, а также хорошо помните свою первую любовь, которая случилась еще в школе.

Старшеклассники Дэнни и Сэнди знакомятся на берегу моря, потрясающе проводят каникулы, после чего разъезжаются по своим школам. Но внезапно им приходится вновь встретиться в обстоятельствах, когда розовый флер морских вечеров прошел, и надо попытаться выстроить новые отношения при новых обстоятельствах. В чем же проблема? Дэнни привык поддерживать имидж разбитного парня, не верящего в любовь, а Сэнди – типичная хорошая девочка, мечтающая об идеальном романе. Получится ли у них сохранить чувства?

Режиссер: Рэндал Клайзер.

В главных ролях: Джон Траволта, Оливия Ньютон-Джон.

Что подарить на День всех влюбленных: 8 идей для 14 февраля>>

«Бойфренд из будущего»

Вам понравится, если вы любите фильмы про путешествия во времени, не чужды романтики и с удовольствием смотрели «Эффект бабочки».

Однажды Тим встретил очаровательную Мэри, но его грезам о взаимной любви и привязанности не суждено было сбыться. Впрочем, у Тима есть козырь в рукаве – способность, о которой мечтали бы многие. Он способен возвращаться в свое прошлое и менять его, добиваясь идеального настоящего. Главная цель Тима, чтобы у него с красавицей Мэри все-таки случился безупречный роман. Но, как водится, путь к счастью гладким не бывает даже у таких везунчиков, как Тим.

Режиссер: Ричард Кертис.

В главных ролях: Рейчел МакАдамс, Донал Глисон, Билл Найи.

Ужин в темноте и спа для двоих: как отметить День святого Валентина – 2022>>

«Жена путешественника во времени»

Вам понравится, если вы, опять же, фанат фильмов о путешествии во времени и невозможных поворотов сюжета, верите в предназначение и в то, что любовь преодолеет все преграды.

У Генри есть дар и одновременно проклятие – вне зависимости от собственного желания он иногда перемещается во времени, каждый раз оказываясь неизвестно где и неизвестно когда. К счастью, затем он снова возвращается в свою реальность. Когда произойдет очередное перемещение и чем это будет чревато, Генри не знает. Героя поддерживает мысль, что в настоящем его ждет любимая Клэр, которая оказывается глубоко вовлечена в путешествия Генри с тех самых пор, когда она сама встретила странного незнакомца, внезапно появившегося из воздуха. Кстати, фильм снят по одноименному роману.

Режиссер: Роберт Швентке.

В главных ролях: Рейчел МакАдамс, Эрик Бана.

10 свиданий: оригинальные способы отметить День влюбленных>>

«Дневник памяти»

Вам понравится, если вы верите в единственную любовь на всю жизнь. Или не верите, но очень хотели бы, чтобы она существовала.

Фильм основан на реальных событиях, записанных романистом Николасом Спарксом.

Элли и Ной – молодые люди из разных миров и, казалось бы, у этой пары нет будущего. Можно весело провести несколько дней или недель, гуляя, валяясь в траве, дурачась в луна-парке, однако расставание неизбежно. Но если речь идет о большой и настоящей любви, ее удастся пронести через годы, преодолеть все преграды и сделать все, чтобы быть вместе. Даже тогда, когда общие воспоминания о былых чувствах остались лишь на страницах старого дневника.

Режиссер: Ник Кассаветис.

В главных ролях: Рейчел МакАдамс, Райан Гослинг.

Что подарить на 14 февраля: 10 подарков для влюбленных>>

«Интуиция»

Вам понравится, если вы верите в судьбу и магию случайностей, а также надеетесь, что в жизни все-таки бывают невероятные и счастливые совпадения.

Джонатан и Сара встречаются случайно, и эта встреча, казалось бы, не должна привести ни к чему особенному. Они просто проводят вместе свободный вечер, гуляют по Манхэттену, болтают, не пытаясь друг друга очаровать или подтолкнуть к каким-либо действиям. Оба несвободны, поэтому приятное знакомство должно закончиться так же легко и беззаботно, как и началось. Но герои решают дать шанс предназначению: он пишет свой телефон на банкноте, она – в книге. Затем купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Встретятся ли они вновь?

Режиссер: Питер Челсом.

В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Джон Кьюсак.

Любовь в небе: как устроить свадьбу или свидание на борту самолета>>

«Загадочная история Бенджамина Баттона»

Вам понравится, если вы любите странные истории и необыкновенные повороты сюжета, цените преданность и готовы поверить в любовь, которая длится многие годы.

Бенджамин Баттон – удивительный человек. Он родился стариком и по мере взросления, в отличие от всех нас, молодел. Еще в старости, то есть в раннем детстве, он встречает юную Дейзи, которая принимает старичка-мальчика в свои игры и со временем становится его лучшим другом. Как эти двое, один из которых на глазах становится моложе, а другая – старше, смогут пережить все испытания, которые предложила им безжалостная судьба? Предупреждаем: иногда вам захочется заплакать.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Брэд Питт, Кейт Бланшетт.

«Нашел свое счастье в колонии»: москвичи о странных историях любви>>

«Сладкий ноябрь»

Вам понравится, если вы хоть раз влюблялись или хотели бы влюбиться в человека, который может превратить вашу жизнь в непредсказуемый водоворот событий.

Преуспевающий рекламный креативщик Нельсон встречает Сару, которая просто переворачивает с ног на голову его хоть и нервные, но все-таки размеренные и даже скучноватые будни. Сара обещает остаться в жизни Нельсона только на месяц и за это время показать ему, что настоящая жизнь – это вовсе не то, к чему он привык. Вверх ногами Сара переворачивает все: и отношение Нельсона к работе, и его ценности, и даже его жизненные устремления. Однако в итоге оказывается, что и жизнь Сары вовсе не такая, какой Нельсон привык ее представлять.

Режиссер: Пэт О'Коннор.

В главных ролях: Шарлиз Терон, Киану Ривз.

Любовь открывает границы: как пары из разных стран преодолевают ковидные ограничения>>

«Шоколад»

Вам понравится, если вы верите в сказку и скромную бытовую магию, а также любите фильм «Амели», ведь главная героиня «Шоколада» – тоже незаметная властительница чужих жизней.

Виенн с маленькой дочкой приезжает в небольшой городок, где планирует открыть крошечный, но невиданный в этой глуши бизнес: собственную лавочку, торгующую шоколадом. Обитатели городка сначала в штыки воспринимают новенькую и ее странный товар, однако со временем их отношение к шоколаднице начинает меняться. Но самое интересное начинается, когда в деревне вдруг появляется загадочный незнакомец, с которым у Виенн завязывается если не роман, то что-то очень на это похожее.

Режиссер: Лассе Халльстрем.

В главных ролях: Жюльет Бинош, Джонни Депп, Джуди Денч.

Книжная романтика к 14 февраля: 10 историй про любовь>>

«Свадьба лучшего друга»

Вам понравится, если вы любите легкую атмосферу романтических фильмов 90-х и Джулию Робертс.

Джулианна и Майкл – закадычные друзья с давних лет. Однажды Майкл объявляет своей подружке, что встретил идеальную женщину и вот-вот на ней женится. В этот момент Джулианну пронзает озарение: она не просто дружит с Майклом, она любит его и хотела бы провести остаток жизни именно с ним! Внезапно возникшая невеста, которая, к сожалению, действительно чудо как хороша, становится препятствием на пути к счастью. И Джулианна разрабатывает коварную многоходовку, чтобы доказать Майклу, что именно она – его судьба.

Режиссер: П. Дж. Хоган.

В главных ролях: Джулия Робертс, Кэмерон Диаз, Дермот Малруни, Руперт Эверетт.

Что вас ждет в личной жизни? Гадание о любви>>

«Прогулка»

Вам понравится, если вы мечтаете отправиться на увлекательную прогулку по Санкт-Петербургу и любите наблюдать за развитием любовных треугольников.

Несмотря на то, что фильму уже 19 лет, приметы времени в нем практически отсутствуют, а история, которая разворачивается на экране, вполне могла бы произойти и в наше время. По сюжету молодой парень Леша, гуляя по солнечному Петербургу, встречает невероятную девушку Олю, которая покоряет его с первого взгляда. Оля не стремится знакомиться, но ей нужно быстро идти по улицам Питера, и Леша идет вместе с ней. Молодые люди постепенно узнают друг друга, но внезапно к парочке присоединяется друг Леши – Петя. И история, начинавшаяся как ни к чему не обязывающая прогулка двух флиртующих молодых людей, вдруг начинает обретать новые повороты.

Режиссер: Алексей Учитель.

В главных ролях: Ирина Пегова, Павел Баршак, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец.

«Сломала зуб и нашла мужа» — как встретить любовь в необычном месте>>

«Один день»

Вам понравится, если вы любите романтичные, но вместе с тем реалистичные истории, где никто из героев не идеален, а между встречей и счастливым воссоединением могут пройти годы.

Эмма и Декстер – сокурсники, которые едва знали друг друга до выпускного вечера. Утро после него они встречают в одной постели и решают просто стать друзьями – тем более им, кажется, довольно весело вместе. Они могут доверить друг другу все что угодно и преодолеть вместе любые повороты судьбы. Одна проблема – они из разных миров. Декстер – «золотой» мальчик, которому открыты все дороги, а больше всего его привлекает богемный мир шоу-бизнеса. Эмма – девушка из бедной семьи, которая может полагаться только на себя, поэтому ей приходится тяжело работать. Станет ли эта дружба чем-то большим, и через что ей придется пройти?

Режиссер: Лоне Шерфиг.

В главных ролях: Энн Хэтэуей, Джим Стерджесс.

«Ни поцелуев, ни секса у меня не было»: москвичи рассказали, как живут без отношений>>